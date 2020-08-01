نائب سابق : تحديد موعد الانتخابات المبكرة خطوة صحيحة إلا أنها بحاجة لثلاث خطوات أساسية

أكد النائب السابق عن محافظة ذي قار خالد الاسدي ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة خطوة صحيحة الا انها بحاجة الى ثلاث خطوات أساسية .



واوضح في بيان ان الخطوة الاولى تتلعق الاتفاق مع القوى السياسية على موعد حل البرلمان لانه لا قيمة قانونية ودستورية لموعد الانتخابات بدون حل البرلمان والذي يحتاج الى اقتراح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان .



واضاف ان الخطوة الثانية جدولة خطوات فرض القانون واستعادة هيبة الدولة وبيان قدرتها على اجراء الانتخابات بالموعد المقرر من دون هيمنة قوى مسلحة خارج إطار الدولة على سير العملية الانتخابية وإكراه الناس على توجه معين كما حدث في انتخابات 2018 .



واوضح ان الخطوة الثالثة هي تشريع قانون انتخابات ضامن لسير العملية الانتخابية بسهولة وضمان تساوي الفرص لجميع المواطنين مع الامكان الواقعي لإجرائها فنيا .



واكد ان هذه الخطوات تجعل تحديد موعد الانتخابات حقيقيا وليس استهلاكا محليا ونامل من رئيس الوزراء تكثيف جهوده مع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية لإنجاز هذه الخطوات حتى تكون الانتخابات المبكرة حقيقة وليست خيالا .

