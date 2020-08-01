محلل سياسي: الكاظمي كان صائبا باتخاذ قرار إجراء الانتخابات المبكرة

قال طارق حرب المحلل السياسي، إنه كان من اللازم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يصدر مثل هذا الأمر "تقديم الانتخابات" لذلك كان موافيا على العهد الذي قطعه عندما عين رئيس وزراء بأنه سيتولى الاستجابة للجماهير التي تظاهرت لإجراء انتخابات جديدة، لذلك كان تحديد الثالث من يونيو، وخلال الـ8 أشهر لكي يترك للأمور الخاصة بالانتخابات بما فيها الأمور الخاصة بالمفوضية، اللوجيستية، القانون، تكتمل لكي تسود العدالة والمساواة في الانتخابات.



وأضاف حرب، في تصريح متلفز، إن الكاظمي كان صائبا باتخاذ هذا الإجراء بالرغم من أنه تعرض إلى ما يعانيه من تدخل الميليشيات، الفصائل المسلحة ومن يريد إيقاد الشعلة الديمقراطية الجديدة وهذا واضح جداً من كلامه ولكن مع ذلك أقدم على هذه الخطوة لكي يكون ديمقراطيا ولكي يوضح من هو أمام الانتخابات ومن هو معها لكي يعري بعض الكتل السياسية التي لا تريد إجراء انتخابات مبكرة.



وتابع، أن العدالة مسألة أساسية في الانتخابات ويجب أن تكون هناك عدالة انتخابية وحالات التزوير التي حدثت سابقا وتغيير إرادة الناخبين فكل هذا تغير الآن بدليل انه لن يتوقف عن إجراءاته الخاصة وإنما طلب مشاركة دولية للوصول للهدف الذي يريده.