بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 آب 2020
آخر الأخبار
الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران معهد واشنطن يطالب الإدارة الأميركية بالرد على تحرشات الميليشيات العراقية التابعة لإيران موقع فرنسي: نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في بغداد تسجيل 5462 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة في روسيا كورونا العراق.. الصحة تحذر: ارتفاع الإصابات جرس إنذار ويجب اتخاذ إجراءات صارمة محافظة عراقية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة أربع عقبات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.. والسهلاني: موعد الكاظمي لا يستند للواقع الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 09:52 ص

طارق حرب: تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء يوافق الدستور والقانون

الخبير القانوني طارق حرب

اكد الخبير القانوني طارق حرب تحديد موعد الانتخابات من رئيس الوزراء يوافق الدستور والقانون من وجه ويوافق المتطلبات الواقعية من وجه آخر وينفذ وعده من وجه ثالث.

وقال حرب في بيان: ان خطوة  رئيس الوزراء في تحديد السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكره راعى المتطلبات الواقعيه حيث ترك اكثر من عشرة اشهر كمدة كافية للبرلمان في اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي  او اكمال مشروع القانون الذي تمت اكمال قراءته وتوقف عند الدوائر الانتخابيه.

واضاف ان موعد رئيس الوزراء ترك ايضا  لمفوضية الانتخابات مدة لاكمال المتطلبات اللوجستيه بالاضافه ان ذلك ترك للاحزاب السياسيه اتخاذ ما يلزم بشأن جماهيريها.

واكد حرب ان قرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسؤول عن السياسه العامه للدوله ويجب التركيز على اسم دوله اذ ان الدوله مصطلح يشمل الحكومه والاقليم والبرلمان والرئاسات والمحافظات وكل ما موجود بالدوله وبالتالي فأن من مسؤولية رئيس الوزراء عن الدوله التي حددتها الماده 78 من الدستور تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات .

وتابع : أن قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء الانتخابات جاء موافقاً لقانون الانتخابات النافذ حالياً رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان وقانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان متوقفاً على الدوائر الانتخابيه.

وبين حرب ان  رئيس الوزراء كان صريحاً في ذكر واقع العراق وما يتعرض له وما هو السبيل لانقاذ العراق  في محاولات اتخذها رئيس الوزراء وما سيتخذه لانقاذ العراق فيما هو فيه فطوبى للكاظمي في عمله وتوجهاته ومقصده وهدفه في نقل العراق الى الاعلى والاسمى على الرغم مما تواجهه الحكومه من اخطار.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-353458-637317992204751482-1024x576

الإمارات تدخل رسميا عصر الطاقة النووية 01 آب 2020 01:55 م

14BF367A-E3B0-414D-8F2B-0499CDB12C8E

نائب: أطراف سياسية لا تريد الانتخابات المبكرة لهذا السبب 01 آب 2020 01:06 م

دولارات

"73 مليار دولار".. تصنيف عالمي يحدد موقع ومبالغ ديون العراق الخارجية 01 آب 2020 12:45 م

وليد السهلاني

السهلاني: موعد الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة لا يستند للواقع 01 آب 2020 12:23 م

حسين العقابي

برلماني: الموعد الحكومي لإجراء الانتخابات ليس نهائيـا ويحتاج جملة اجراءات اولها حل البرلمـان 01 آب 2020 12:21 م

المالية النيابية

المالية النيابية: تشكيل لجنة استراتيجية’ لإعداد موازنة العام المقبل 01 آب 2020 12:18 م

مفوضية الانتخابات

خبير انتخابي:أربع عقبات أمام اجراء الانتخابات العام المقبل 01 آب 2020 12:16 م

safe_image

ائتلاف النصر يرحب بإعلان موعد لإجراء انتخابات مبكرة 01 آب 2020 12:13 م

التعليقات