مثنى السامرائي : الانتخابات النزيهة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية

اكد النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، انه لا يمكن اجراء انتخابات نزيهة قبل تشريع قانون المحكمة الاتحادية.



وقال السامرائي في تغريدة له، "ندعم تحديد موعد انتخاباتٍ مبكرة لكن لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة قبل أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور صلاحية المصادقة على نتائجها وقبول أي طعن فيها".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد 6 حزيران 2021، موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة في العراق.