الحلبوسي يدعو إلى انتخابات أبكر وعقد جلسة علنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية



دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى انتخابات ابكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية.



وقال في تغريدة على تويتر ان الهدف من عقد هذه الجلسة هو للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة /64/ من الدستور فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة وعلى الجميع ان يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب.



واضاف الحلبوسي ان الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري ولم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة.



واوضح ان المادة 64 من الدستور تنص:



اولا :يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.



ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الاعمال اليومية.



وكان رئيس الوزرء مصطفى الكاظمي حدد في كلمة الليلة الماضية السادس من حزيران من العام المقبل موعدا للانتخابات المقبلة.

