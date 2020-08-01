الصحة تتسلم شحنة من المُساعَدات الطبّية مُقدّمة من فرنسا

استلمت وزارة الصحة، اليوم السبت، شحنة من المُساعَدات الطبّية مُقدّمة من فرنسا.



وقالت الخارجية في بيان، إن "شحنة المُساعَدات الطبّية الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد التي قدّمتها جمهوريّة فرنسا إلى العراق وصلت الى بغداد".



وأضافت، "يأتي ذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتضافر الجُهُود الدوليّة في مُواجَهة تداعيات الجائحة الفايروسيّة الصحّية والاقتصاديّة".



وتابعت إن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة حاضرتين في استقبال شحنة المُساعَدات الطبّية التي تشتمل على كمامات طبية جراحيّة، وقفازات، ومقاييس حرارة، ونظارات أوكسجين.



وفي هذا السياق تعرب وزارة الخارجية عن شكرها إلى جمهوريّة فرنسا حُكُومة وشعباً، وتؤكد قوة وعمق العلاقات الثنائيّة بين البلدين الصديقين.