كتلة نيابية تقترح موعداً أقرب للانتخابات المبكرة

أكد تحالف الفتح، السبت، أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها المقرر، فيما كشف اقتراحه موعداً اقرب لإجراء الانتخابات.



وقال رئيس كتلة الفتح في البرلمان النائب محمد الغبان في حديث له ، إن "تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة، التي سبق وأن حددت وبطلب من الكتل السياسية، وفي مقدمتها تحالف الفتح، على أن تكون من أولويات البرنامح الحكومي للحكومة الحالية"، لافتاً إلى أن "تحالفه سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر".



وأضاف الغبان أن "الفتح دائماً ما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها"، مبيناً أن "تحالفه اقترح موعداً في شهر نيسان المقبل ليكون الطقس أفضل وقبل شهر رمضان".