مصرفان حكوميان يستأنفان الدوام اليوم لاستكمال صرف الرواتب

وجه مصرفا الرافدين والرشيد المملوكين للدولة، باستئناف الدوام اليوم السبت في بعض فروعهما لاستكمال صرف رواتب الموظفين.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان له "استنادا لتوجيهات وزارة المالية وتوجيهات مدير عام المصرف فقد تقرر استئناف الدوام يوم غد السبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب بالإضافة الى بعض أقسام الادارة العامة".

وأشار إلى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا".



من جانبه، قال مصرف الرشيد في بيان له "بناء على توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وجه مدير عام مصرف الرشيد عدد من فروعه في بغداد لاستئناف الدوام يوم غدا السبت المصادف ٢٠٢٠/٨/١ لغرض اكمال رفع رواتب منتسبي وزارة الصحة العراقية".

واضاف المصرف ان الفروع المشمولة بالدوام كما يلي:

١. الفرع الرئيسي.

٢.فرع ثورة العشرين

٣.فرع الزعفرانية

٤.فرع الحبيبية

٥.فرع حي الرافدين

٦. فرع المرتضى

٧.فرع الرباط

٨. فرع الامام الاعظم

١٠.فرع مدينة الطب

١١. فرع ابو غريب