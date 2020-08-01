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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 09:15 ص

الحلبوسي معلقا على إعلان الكاظمي عن الانتخابات المبكرة : الحكومة لم تنفذ منهاجها الوزاري

محمد الحلبوسي
دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات تشريعية، في وقت  "أبكر"، تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو/ تموز 2021.
وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر "إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ولم يتعد السطور التي كتبت به،  ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".
 ودعا الحلبوسي إلى عقد جلسة برلمانية "طارئة" وعلنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور "فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، حسب قوله.
الحلبوسي كتب أيضا أن “على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".
ونشر الحلبوسي في تغريدة ثانية، نص المادة 64 من الدستور العراقي التي استند عليها للدعوة لانتخابات أبكر وكتب أن ذلك "المسار الدستوري الوحيد للانتخابات المبكرة".
وفي كلمة بثتها قناة العراقية الرسمية، الخميس الماضي، قال الكاظمي إن هدف حكومته "الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد"، داعيا لأن "تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو/ حزيران من العام القادم".
ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، امس الجمعة بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.
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