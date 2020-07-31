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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 04:40 م

الصحة تسجل 3346 إصابة و70 حالة وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة وفاة و3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافي من الوباء 1888مريضاً خلال 24 ساعة الماضية.

وهذا أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الجائحة، وكذلك المرة الأولى التي تسجل إصابات يومية تتجاوز 3 آلاف.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 17634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1000969 )".

وتابعت بالقول، "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   210

بغداد / الكرخ      293

مدينة الطب        113

النجف الأشرف    142

السليمانية          20  

أربيل                53

دهوك                5            

كربلاء             135

كركوك             118

ديالى               76

واسط              78          

البصرة             210

ميسان              62

بابل                 102 

الديوانية            79 

ذي قار             65

الأنبار               22   

نينوى              26

صلاح الدين        79             

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3346 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   203

بغداد الكرخ     803  

مدينة الطب      75  

النجف            128

السليمانية        90       

أربيل            230

دهوك            48               

كربلاء        275

كركوك       117  

ديالى          116

واسط         119

البصرة       350

ميسان         94

بابل           208

الديوانية       123  

ذي قار        76

الأنبار          36

المثنى          135

نينوى          96

صلاح الدين    24   

وأضافت الوزارة، أن الوفيات  70  حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     8

بغداد الكرخ        7

مدينة الطب        1

السليمانية        6

   أربيل          5                

كربلاء          3

كركوك         4

ديالى            2

واسط           3

البصرة         8

ميسان         1

بابل           10

الديوانية      7

ذي قار        1

المثنى          1               

نينوى           2

صلاح الدين      1              

وأردفت أن مجموع الشفاء وصل إلى  87434  ( نسبة الشفاء  70.2 %)، ومجموع الإصابات :   124609 ، والراقدين الكلي:         32434 ، والراقدين في العناية المركزة: 454 ، ومجموع الوفيات:   4741.
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