الصحة تسجل 3346 إصابة و70 حالة وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة وفاة و3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافي من الوباء 1888مريضاً خلال 24 ساعة الماضية.



وهذا أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الجائحة، وكذلك المرة الأولى التي تسجل إصابات يومية تتجاوز 3 آلاف.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 17634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1000969 )".



وتابعت بالقول، "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 210



بغداد / الكرخ 293



مدينة الطب 113



النجف الأشرف 142



السليمانية 20



أربيل 53



دهوك 5



كربلاء 135



كركوك 118



ديالى 76



واسط 78



البصرة 210



ميسان 62



بابل 102



الديوانية 79



ذي قار 65



الأنبار 22



نينوى 26



صلاح الدين 79



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3346 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 203



بغداد الكرخ 803



مدينة الطب 75



النجف 128



السليمانية 90



أربيل 230



دهوك 48



كربلاء 275



كركوك 117



ديالى 116



واسط 119



البصرة 350



ميسان 94



بابل 208



الديوانية 123



ذي قار 76



الأنبار 36



المثنى 135



نينوى 96



صلاح الدين 24



وأضافت الوزارة، أن الوفيات 70 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 8



بغداد الكرخ 7



مدينة الطب 1



السليمانية 6



أربيل 5



كربلاء 3



كركوك 4



ديالى 2



واسط 3



البصرة 8



ميسان 1



بابل 10



الديوانية 7



ذي قار 1



المثنى 1



نينوى 2



صلاح الدين 1



وأردفت أن مجموع الشفاء وصل إلى 87434 ( نسبة الشفاء 70.2 %)، ومجموع الإصابات : 124609 ، والراقدين الكلي: 32434 ، والراقدين في العناية المركزة: 454 ، ومجموع الوفيات: 4741.

