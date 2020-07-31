إيران تسجل 2674 إصابة جديدة بكورونا و197 حالة وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة، 304 ألفا و204 أشخاص وبوفاة 197 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 16 الفا و766 شخصا.



وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحفة، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2674 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 304 الفا و 204 حالة لغاية الان بينهم 4021 في وضع حرج.



وأضافت، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 263 الفا و519 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 197 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و 766 شخصا.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و456 الفا و909 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.



