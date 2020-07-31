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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 تموز 2020 02:41 م

خبير قانوني عن الانتخابات المبكرة: الكاظمي لا يملك صلاحيات حل البرلمان

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خبير قانوني عن الانتخابات المبكرة: الكاظمي لا يملك صلاحيات حل البرلمان



أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادر على حل البرلمان لغرض التهيئة لإجراء الانتخابات لعدم وجود صلاحية له لذلك.


وقال العبادي في تصريح صحفي، إن "موضوع الانتخابات المبكرة أمر في غاية الصعوبة حتى الآن بسبب عدم إقرار قانون الانتخابات رغم التصويت عليه لأن هناك ملحقا له يتعلق بالدوائر الانتخابية وهي مسألة تأخذ وقتا فضلا عن الكوتا وطبيعة الأقضية وكيفية حسم وضع الجديد منها ناهيك من الجانب المالي وبالتالي هناك تعقيدات كثيرة تجعل من الصعوبة إجراء انتخابات مبكرة.
وحول ما إذا كان باستطاعة الكاظمي حل البرلمان عبر الاستعانة بالدستور وموافقة رئيس الجمهورية يقول العبادي: "لن يستطيع الكاظمي حل البرلمان لأن المادة 64 من الدستور تنص بشكل صريح على أن البرلمان يحل نفسه بطلب من ثلث أعضاء البرلمان أو عبر طلب من قبل رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية لكنه حتى في حال اتفق رئيسا الجمهورية والوزراء فإن البرلمان لن يحل ما لم يتم التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان
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