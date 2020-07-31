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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 02:34 م

التحالف الدولي: بقاء قواتنا بطلب من الحكومة العراقية ونشيد بتضحيات البیشمركة

قوات التحالف الدولي في العراق
كشفت قيادة قوات التحالف الدولي، اليوم الجمعة، عن أن بقاء قواتها في العراق هو بطلب من الحكومة العراقية، وفيما أشادت بتضحيات قوات البیشمركة في محاربة داعش، شددت على احترام شهداء العراق.

ويتكون التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، من 61 دولة، ويتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، فضلا عن إسنادها جويا في الحرب ضد "داعش" منذ عام 2014.

وانسحبت قوات التحالف من 6 قواعد عسكرية في العراق منذ مطلع العام الحالي. ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عددا قليلا من الجنود.

وقال العقيد مايلز كاغينز، المتحدث باسم قوات التحالف فې العراق في مٶتمر صحفي عقد في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز "ان بقاء قواتنا کان بناءً علی طلب من الحكومة العراقیة، وسنستمر بمحاربة داعش حتى القضاء عليهم نهائياً".

وتطرق كاغينز إلى "تضحيات قوات البیشمرکة في محاربة داعش"، لافتاً الى انه "یجب علینا ايضاً ان نحترم شهداء العراق وشهداء قوات سوریا الدیمقراطیة ویجب علینا الا ننسى بان هناك اشخاصا الآن هم في الخط الأمامي للدفاع عن وطنهم ویحاربون داعش و قوى الظلام والارهاب".

وكان  التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" في العراق وسوريا، قد اكد في الاسبوع الماضي، أن بغداد ما تزال بحاجة للدعم في حربها ضد التنظيم الذي بدأ ينشط مؤخرا في عدة مناطق في البلاد.

وقال نائب قائد قوة المهام المشتركة في العراق، كينيث إيكمان، في مؤتمر صحفي عقده، من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن "العراقيين ما يزالون بحاجة إلى دعمنا في التخطيط والاستخبارات والقوة الجوية".

وأضاف إيكمان أن التحالف الدولي مستمر في تقديم المشورة للقوات العراقية وشن ضربات جوية دقيقة ضد مواقع داعش في البلاد.
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