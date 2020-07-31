الساعدي: ملفات الفساد كثيرة جداً وأكبر من قدرات هيئة النزاهة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملفات الفساد.



وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي في تصريح صحفي، إن "هذا اللقاء يهدف إلى بحث البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب، فضلاً عن مناقشة ملفات الفساد التابعة لعدد من الوزارات".

وأشار إلى أن "ملفات الفساد كثيرة جداً ،وهي أكبر من قدرات هيئة النزاهة، ولا يمكن لعدد قليل من أعضاء الهيئة فتح هذه الملفات منذ العام 2003".



وطالب الساعدي بأن "تحوّل لجنة النزاهة لدائرة كاملة من قانونيين وإداريين ومحاسبين، وكل ما تحتاجه اللجنة لكشف الملفات، لاسيما بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مشيراً إلى "وجود الكثير من ملفات الفساد التابعة لوزارة النفط ،والتجارة وعقود شركات الهاتف النقال ،وعقارات الدولة ،وغيرها من الملفات، منها ملفات أحيلت إلى هيأة النزاهة والادعاء العام ،ومنها تحولت للجان فرعية مشكلة من اللجنة للتحقيق في هذه الملفات ".



