مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة

اعلن مصرف الرافدين صرف رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.



وذكر بيان للمصرف انه قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم ".



وأضاف البيان :" أن الصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني ، بطاقة الماستر كارد ، مبينا انه بامكان الموظفين تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".