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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 تموز 2020 02:12 م

أول تعليق من خامنئي على العقوبات الأمريكية الجديدة : تهدف للحد من نفوذنا !!!

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وصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العقوبات الأمريكية على إيران بـ“الغاشمة“، قائلا إنها ”تهدف إلى انهيار اقتصادنا… هدفها الحد من نفوذنا في المنطقة وكبح قدراتنا الصاروخية والنووية“.
واستبعد خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة، اليوم الجمعة، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامج الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية.
ودعا الإيرانيين إلى ”مقاومة التنمر الأمريكي“.
وأضاف أن ”الاعتماد على القدرات الوطنية وخفض اعتمادنا على صادرات النفط، سيساعدنا على مقاومة ضغوط أمريكا“.
وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني إن الدول الأوروبية تقاعست عن إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
ومنذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران، كثفت الأطراف الأوروبية في الاتفاق جهودها لإنقاذه من خلال حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.


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