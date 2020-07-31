حقوق الانسان بالبصرة : الاوضاع اصبحت محرجة للغاية .. وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى





طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ، خلية الازمة بوضع ضوابط رقابية مشددة لالزام الجميع بارتداء الكمامات والقفازات والعمل مناطقيا عبر تشكيل لجان مختصة ، مشيرا الى :" ان الاوضاع اصبحت محرجة للغاية وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى" .



وذكر المكتب في بيان ان بقاء مستوى الاصابات بهذا الارتفاع الكبير الذي وصل الى اعتاب ٥٠٠ اصابة يوميا ، سيؤدي الى مالا تحمد عقباه من المزيد من فقد الاحبة من الاهالي والكوادر الصحية ، والى شلل اقسام الصحة وصعوبة الحصول على الخدمات المطلوبة ".



ووجه المكتب نداء ومناشدة الى اهالي البصرة بالضرورة القصوى للالتزام بالوقاية وتقليل التجمعات وارتداء الكمامات والقفازات .