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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 تموز 2020 02:10 م

حقوق الانسان بالبصرة : الاوضاع اصبحت محرجة للغاية .. وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى

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حقوق الانسان بالبصرة : الاوضاع اصبحت محرجة للغاية .. وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى


طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ،  خلية الازمة بوضع ضوابط رقابية مشددة لالزام الجميع بارتداء الكمامات والقفازات  والعمل مناطقيا عبر تشكيل لجان مختصة  ، مشيرا الى :" ان الاوضاع اصبحت محرجة للغاية وآن الاوان للاستفادة من  تجارب الدول الاخرى" .

وذكر المكتب في بيان ان بقاء مستوى الاصابات  بهذا الارتفاع الكبير الذي وصل الى اعتاب ٥٠٠ اصابة يوميا  ، سيؤدي الى مالا تحمد عقباه من المزيد من فقد الاحبة من الاهالي والكوادر الصحية ، والى شلل اقسام الصحة وصعوبة الحصول على الخدمات المطلوبة ".

 ووجه المكتب نداء ومناشدة الى اهالي البصرة  بالضرورة القصوى للالتزام بالوقاية وتقليل التجمعات  وارتداء الكمامات والقفازات .
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