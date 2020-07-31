بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 تموز 2020
آخر الأخبار
الصحة تسجل 3346 إصابة و70 حالة وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة إيران تسجل 2674 إصابة جديدة بكورونا و197 حالة وفاة قانوني: استخدام بنادق الصيد في التظاهرات ليس جديداً ويجب ان يكون التحقيق بأثر رجعي خبير قانوني عن الانتخابات المبكرة: الكاظمي لا يملك صلاحيات حل البرلمان التحالف الدولي: بقاء قواتنا بطلب من الحكومة العراقية ونشيد بتضحيات البیشمركة الساعدي: ملفات الفساد كثيرة جداً وأكبر من قدرات هيئة النزاهة مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة حقوق الانسان بالبصرة : الاوضاع اصبحت محرجة للغاية .. وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى العثور على صاروخ كاتيوشا معد للاطلاق في احدى مناطق بغداد ليث شبر: عيدنا الحقيقي هو تغيير النظام ومحاكمة طغمته الفاسدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 تموز 2020 02:03 م

تقرير: النظام الإيراني يجند عناصر أمنية شديدة التطرف لقمع الحراك في الجامعات

620201412333793367874

كشف تقرير إيراني عن شهادات لطلاب جامعيين تفيد بتورط أجهزة أمنية تابعة للنظام في تجنيد عناصر متطرفة داخل الجامعات الإيرانية؛ وذلك لضرب الحراك والأنشطة المعارضة لسياسات النظام في الجامعات.
ونقل التقرير ، عن الطالب الجامعي والناشط محمد نوري، أن ”هناك مجموعة من الطلاب ممن يعتنقون أفكارا متطرفة يكتبون تقارير عن أنشطة زملائهم للأجهزة الأمنية، كما تمارس هذه العناصر ضغوطا حتى على أنشطة الجامعة“.
وأضاف نوري: ”فمثلا، في جامعة أمير كبير بطهران يوجد أحد التنظيمات الطلابية التابعة للتيار الأصولي، حيث يضم هذا التنظيم طلابا يعملون على ضرب أنشطة الطلاب العاديين، بل إن ممارساتهم كانت تستفز إدارة الجامعة ذاتها“.

ولفت الطالب الجامعي الإيراني إلى أن ”هناك نوعا آخر من التصدي للطلاب الناشطين في الجامعات، وهو تلفيق التهم. ومنها على سبيل المثال تلفيق تهمة العمل ضد النظام لعدد من الطلاب بجامعة أمير كبير في عام 2016؛ وذلك لمجرد أنهم رفعوا صورة للمعارض مير حسين موسوي“.
وتابع نوري في شهادته: ”إن العناصر المتطرفة من الطلاب التابعين للباسيج داخل الجامعة أقدموا على إزالة صورة المعارض موسوي ودخلوا في اشتباكات مع الطلاب، بل وكتبوا تقريرا في الطالب الداعم لهذا الأمر، رغم أننا أُبلغنا من وزارة العلوم بعدم وجود مشكلة في رفع صورة موسوي“.
وأشار إلى أن ”ملف تلفيق التهم ضد الناشطين من الطلاب في الجامعات الإيرانية له سابقة طويلة، إذ إن هذا الملف يتم بشكل وطرق ممنهجة، ومنها رصد تحركات الطلاب داخل الجامعة، وكتابة تقارير لأجهزة أمنية، ثم تلفيق التهم ضدهم“.
وحول هوية الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر، قال الطالب الإيراني نوري: ”إن الطلاب المتطرفين يتواصلون مع أجهزة أمنية غريبة، ورغم عجزنا عن إثبات تواصل هؤلاء الطلاب مع هذه الأجهزة، إلا أن مسؤولي الجامعات يعلمون أن هذه الأجهزة تتلقى تقارير أمنية عن أنشطة طلاب الجامعة“.

كما نقل التقرير  عن الناشط الجامعي علي نانوايي شهادته عن ممارسات العناصر المتطرفة داخل الجامعات الإيرانية، حيث قال: ”إن بعض هذه العناصر تشبه طلاب الباسيج الذين ينسقون مع الحرس الجامعي لدخول بعض الأشخاص ممن ليسوا مقيدين في الجامعة“.
وكشف نانوايي أن ”مجموعات من طلاب الباسيج والتنظيمات الأصولية تعمل على دخول عناصر إلى داخل الجامعات، سواء من الخريجين أو حتى ممن ليسوا طلابا في الجامعة، وذلك لحشد هذه العناصر لضرب أنشطة الطلاب“.
ونوه الطالب الإيراني أن هذه العناصر تتورط في مواجهة الطلاب المعارضين ممن يخرجون في وقفات احتجاجية في جامعات طهران وأمير كبير، حيث تنظم هذه العناصر مسيرات يقومون فيها بتمزيق أي صور أو لافتات معارضة ويطلقون شعارات بهدف إلقاء الرعب في نفوس الطلاب المتظاهرين“.
وأكد أن ”ممارسات هذه العناصر تتم بتخطيط وإشراف من قوات الباسيج، ومنها سد الطرق في وجه الطلاب المتظاهرين، والتعدي على الطلاب، ورفع شعارات مناوئة لهم. وعندما يحتج الطلاب على هذه الممارسات للحرس الجامعي، فلا يتلقون ردودا مقنعة أو تدخلا محايدا منهم“.
واستشهد الناشط الجامعي نانوايي بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها طلاب جامعة طهران في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد غلاء البنزين، في نوفمبر الماضي، لافتا إلى ”فشل الطلاب في التواصل بسبب قطع السلطات للإنترنت، بينما تواجدت أغلب تنظيمات الطلاب الأصوليين في الوقفات الاحتجاجية، ما يعني أنهم يتحركون بتنسيق مشترك“.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

بعد إعلان المتورطين بواقعة ’ساحة الطيران’.. هل ينجح الكاظمي في كشف قتلة المحتجين ؟ .. مراقبون يجيبون 31 تموز 2020 02:08 م

النفط

رشاوى النفط .. فضائح كبرى تلاحق العراق والمكسيك 31 تموز 2020 01:43 م

راشد الغنوشي

بعد انكسارها الموجع.. ماهي خطة النهضة الإخوانية للانتقام من المعارضة بتونس؟ 31 تموز 2020 01:33 م

الكاظمي والانتخابات

حل البرلمان أمل حكومة الكاظمي في إجراء انتخابات مبكرة.. ومراقبون: تصطدم بعقبات صعبة 31 تموز 2020 01:02 م

safe_image

«معركة مال قطر الحرام ».. اتهامات بالعمالة والجاسوسية تفضح تنظيم الإخوان الإرهابي 31 تموز 2020 12:37 م

ترامب

تأجيل الإنتخابات الأمريكية .. مقترح رئاسي جديد لتفادي «التزوير وكورونا» 31 تموز 2020 12:25 م

كورونا عربيا

كورونا عربيا.. ارتفاع الإصابات بالفايروس والعراق يسجل 121263 حتى الآن 31 تموز 2020 10:20 ص

الكاظمي والهاشمي

صحيفة أمريكية: الميليشيا التي اغتالت الهاشمي أكبر من أن يقترب منها أحد.. وبعض مساعدي الكاظمي فروا للخارج 31 تموز 2020 10:10 ص

التعليقات