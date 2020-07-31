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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 تموز 2020 01:47 م

ضبط صاروخ معد للإطلاق ببغداد.. والكاظمي يعد بـ"دولة العدل"

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أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في بغداد، فيما وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحقيق "دولة العدل". 

وقالت الخلية في بيان إن "قوات الأمن تمكنت من العثور على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة، ضمن قاطع الفوج الأول في لواء المشاة 24 بالفرقة السادسة في بغداد".
وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات والتي غالباً ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.

وتقف وراء تلك الهجمات، مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة إقليمياً، كان قد حذرها مؤخراً رئيس الوزراء العراقي من الاستمرار بهذا التصعيد وعدم الامتثال إلى سلطة الدولة. 
من ناحية أخرى، كشف الكاظمي، اليوم الجمعة، عن تحديات كبيرة يواجهها العراق ناجمة عن سوء الإدارة خلال السنين الماضية.
وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، مهنئا الشعب العراقي بعيد الأضحى، إن "هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية، ونحن نواجه تحديات كثيرة وتراكمات سنين ماضية، إلا أنه لا يسعنا الا أن نتضامن لنتخطى المحن والأزمات".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه يتطلع "لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة".
وتواجه حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة في مايو/أيار الماضي، تحديات وأزمات عديدة من بينها تراجع أسعار النفط وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فضلاً عن خطر المليشيات المسلحة. 


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