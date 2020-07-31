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الجمعة, 31 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 تموز 2020 01:37 م

أسعار النفط تقاوم الركود العالمي.. والأسواق تنتظر زيادة الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم. 


وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو/تموز.
وربح الخام الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو/تموز.
ويمضى برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في أبريل/نيسان حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام.
لكن زيادة الإصابات مجددا وانتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر للطلب على النفط.
وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة الإنتاج اعتبارا من السبت القادم مضيفين نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.
وعالميا، سادت القتامة توقعات الاقتصاد، إذ تثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا خطر تجدد إجراءات العزل العام وتهدد أي انتعاش بحسب استطلاع أجرته رويترز شمل ما يزيد عن 500 خبير اقتصادي.
أكدت ذلك أنباء أمس الخميس عن أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9%، وهو أكبر تراجع في الناتج منذ بدء حفظ السجلات في 1947.
وفي ألمانيا، حدث انخفاض قياسي في الناتج، إذ انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 10.1% على أساس فصلي في الربع الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة اليوم أن واردات اليابان من النفط انخفضت بأكثر من 30% في يونيو/حزيران إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت مبيعات المنتجات النفطية 10%.
عمان تخفض مخصصات النفط 20% 
قالت وزارة النفط العمانية اليوم الجمعة إن سلطنة عمان أخطرت جميع عملائها بعقود محددة الأجل للنفط الخام بخفض بنحو 20% في مخصصاتهم لشهر أكتوبر تشرين الأول 2020، بما يتماشى مع اتفاقها لخفض إمدادات أوبك+.

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