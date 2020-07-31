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الجمعة, 31 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 01:13 م

5482 إصابة جديدة بكورونا و161 وفاة في روسيا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5482 إصابة و161 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5509 إصابة و129 وفاة.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 839981، منها 13963 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

ومع تماثل 8755 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 638410، لتبقى هناك 187608 حالات نشطة.

وحسب التقرير، فإن 25,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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