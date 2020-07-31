تأجيل الإنتخابات الأمريكية .. مقترح رئاسي جديد لتفادي «التزوير وكورونا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أن انتخابات نوفمبر قد تكون مشوبة بالاحتيال إذا تم استخدام الاقتراع بالبريد على نطاق واسع كجزء من التحركات للتكيف مع جائحة كورونا.



وبناء على ذلك اقترح الرئيس ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر لمنع أي تزوير قد ينتج عن التصويت عبر البريد. غرد ترامب اليوم الخميس بأن بطاقات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى “الانتخابات الأكثر لاحتيال” في تاريخ الولايات المتحدة. سيكون ذلك مصدر إحراج كبير للولايات المتحدة.



وأفاد بضرورة تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن. وقالت إلين وينتروب، عضو لجنة الانتخابات الفيدرالية ورئيسها السابق، ردًا على أن ترامب ليس لديه السلطة ولا المال لتأخير الانتخابات.



ويأتي هذا الهجوم باعتباره أقوى هجوم لترامب حتى الآن على نظام التصويت عن بعد، والذي يتم استخدامه بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستيعاب الانتخابات التي تلوح في الأفق لوباء فيروس كورونا.



في عام 2016، أجرت خمس ولايات فقط كولورادو وهاواي وأوريغون ويوتا وواشنطن – التصويت عبر البريد الإلكتروني و 29 قبلت تصويت الغائبين بدون عذر. ومن المقرر أن تنضم خمس ولايات أخرى – كاليفورنيا ومونتانا ونيفادا ونيوجيرسي وفيرمونت – في هذا العام، وسترسل حوالي 17 ولاية طلبات الاقتراع بالبريد إلى كل ناخب مسجل.



وقال ترامب إن التصويت عبر البريد سيدعو إلى الاحتيال ويسمح للديمقراطيين بإتلاف فرص إعادة انتخابه هذا العام. وزعم الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أن الحكومات الأجنبية ستزور “ملايين” بطاقات الاقتراع بالبريد.



طرح النائب العام وليام بار، حليف الرئيس، نفس النظرية الشهر الماضي. قالت الجنة القضائية بمجلس النواب إنه ليس لديه دليل على أن الدول الأجنبية يمكنها تزوير الانتخابات الأمريكية بنجاح باستخدام بطاقات الاقتراع المزورة، لكنه أصر على أنه “من المنطق السليم” أنها ستحاول القيام بذلك.



يجادل الجمهوريون أيضًا بأنه إذا تم إرسال بطاقات الاقتراع تلقائيًا إلى كل ناخب، بما في ذلك الناخبين غير النشطين ومن لديهم تسجيلات غير صالحة، فإن هذا يفتح الباب أمام تفشي الاحتيال.



واتهم النقاد الرئيس بمهاجمة التصويت عن بعد لإثارة الشكوك حول نزاهة انتخابات 2020 ووضع الأساس للطعن في النتائج إذا كانت ضده.



ووفقًا للسي أن أن، تشارك إدارة ترامب في معارك قانونية في 13 ولاية على الأقل، حيث يسعى الديمقراطيون إلى توسيع قواعد التصويت بالبريد. ينصب تركيزه على الدفع ضد جمع بطاقات الاقتراع ، مما يسمح لمسؤولي الحزب والمنظمات الثالثة بجمع بطاقات الاقتراع الموقعة والمختومة في بعض الولايات، وأيضًا ضد جهود الديمقراطيين لإلغاء متطلبات مطابقة توقيع الاقتراع وإرسال بطاقات الاقتراع تلقائيًا إلى جميع الناخبين المؤهلين. في مايو ، على سبيل المثال ، رفع الحزب الجمهوري دعوى قضائية ضد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطية ، جافين نيوسوم ، بشأن أمره التنفيذي الذي ينص على إرسال جميع الناخبين المحليين بالبريد إلى الانتخابات العامة.