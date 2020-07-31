نائب: بيان سلطة الطيران بشأن تاخر الرحلة إلى بيروت محاولة لذر الرماد في العيون

اعتبر عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري، بيان سلطة الطيران المدني بشأن تأخر الرحلة الى بيروت، بأنه محاولة لذر الرماد في العيون.



وقال المعموري في بيان ان "سلطة الطيران المدني العراقي تعتبر الجهة المشرفة على الجوانب التنظيمية من حيث إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني"، مبيناً إنها "تضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي ومنح تصاريح العبور والهبوط".



وأَضاف "إن من مهام سلطة الطيران وضع الأسس الكفيلة بتنمية إيرادات مطارات جمهورية العراق ومرافقها والحفاظ على تلك الاستثمارات وتشجيع فرص الاستثمار فيها"، مشيراً إلى إنها "الجهة الضامنة لتنفيذ التعليمات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني".



وتابع المعموري ان "التأخر الذي رافق رحلة الخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس والمتجهة من بغداد إلى بيروت لهو مؤشر خطير على عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بالملاحة الجوية"، محذراً من "إن تكرار مثل هذه الخروقات قد يعرض البلاد إلى عقوبات دولية ويلحق بنا ضرراً وخسائر معنوية ومادية جسيمة".



واكد ان "بيان سلطة الطيران المدني العراقي الأخير هو محاولة لذر الرماد في العيون"، مشدداً في الوقت ذاته "على ضرورة معاقبة الشركات والأفراد الذين يسيئون لسمعة الطيران العراقي أياً كانوا وأياً كانت الجهة التي تقف خلفهم".



وكانت سلطة الطيران اصدرت توضيحا قالت فيه انه "وعلى الرغم من إنها ومطار بغداد الدولي ليسا السبب في التأخير، إلا إنه من باب الحرص على سلامة المسافرين واحترام مواعيد الطيران فقد تم توجيه إنذار الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات، فيما ستفتح تحقيقا لمعرفة أسباب تاخير الطائرة عن موعد انطلاقها".



