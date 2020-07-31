متظاهرون غاضبون يغلقون دائرتي الماء والكهرباء شرق ديالى

أغلق متظاهرون غاضبون مقر دائرتي الماء والكهرباء شرق ديالى، ، احتجاجا على تردي الخدمات الاساسية.

وقال قاسم الشمري احد المتظاهرين ،ان” اهالي منطقة دور مندلي في قضاء بلدروز( 30كم شرق بعقوبة) والمناطق القريبة منها اغلقوا مبنى دائرتي الماء والكهرباء وسط القضاء وطالبوا بتغيير اداريتهما بسبب تردي غير مسبوق للخدمات الاساسية.

واضاف، ان “هناك غضبا شعبيا عارما في بلدروز بسبب سوء الخدمات متوقعا بان التظاهرات ستكون اقوى واكبر في الايام المقبلة.



وكانت متظاهرون من اهالي منطقة دور مندلي خرجوا صباح امس في تظاهرة سلمية وقطعوا طريق بلدروز- بعقوبة احتجاجا على تردي الخدمات ومنها الماء والكهرباء.