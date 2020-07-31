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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 تموز 2020 11:49 ص

النزاهة النيابية تطالب بإحالة وزير الكهرباء السابق إلى محكمة التحقيق

النزاهة النيابية
طالبت لجنة النزاهة النيابية، محكمة التحقيق بالفساد الاداري في بغداد بإحالة وزير الكهرباء في حكومة عبد المهدي  الى التحقيق مع الكوادر المتقدمة لتسببهم بالضرر العمد في تردي تجهيز واقع الطاقة الكهربائية خلال الموسم الحالي.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية خالد جواد انه “بعد المتابعة والتواصل مع الجهات المعنية عن اسباب تردي تجهيز واقع الطاقة الكهربائية في عموم العراق مع ارتفاع موجات الحر تبين القصور واضح في عمل الوزارة”.
واضاف ان “التحقيق اثبت عدم قيام وزارة الكهرباء في عهد الوزير السابق في حكومة عبد المهدي باي اعمال صيانة لمحطات الكهرباء لتأهيلها للموسم الحالي في ذروة الحرارة”.
واضاف ان “هذا الفعل يندرج تحت بند الاضرار بالمال العام والحاق الاذى بجميع ابناء الشعب العراقي”، داعيا محكمة التحقيق بالفساد الاداري في بغداد الى احالته مع كوادره المشتركة في الامر الى التحقيق  ومحاسبتهم”.
واوضح جواد انه “تم رفع مذكرة رسمية من اللجنة الى محكمة التحقيق بالفساد لإحالة وزير الكهرباء السابق في حكومة عبد المهدي الى التحقيق”.
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أخر تعديل: الجمعة، 31 تموز 2020 12:01 م
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