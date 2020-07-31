وزير المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك

أكد وزير المالية علي علاوي، المضي بتطبيق الأتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك.



وقال علاوي في تغريدة على "تويتر": "اكدت بعد استلامي مهامي، ان هذه الحكومة لن تتوانى عن التصدي للفساد في الكمارك العراقية".



واضاف "نحن ماضون بتطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات كجزء من برنامجنا الاوسع لاصلاح الاقتصاد وتنويع الايرادات".