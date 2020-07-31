وزير المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك

أكد وزير المالية علي علاوي، المضي بتطبيق الأتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك.
وقال علاوي في تغريدة على "تويتر": "اكدت بعد استلامي مهامي، ان هذه الحكومة لن تتوانى عن التصدي للفساد في الكمارك العراقية".
واضاف "نحن ماضون بتطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات كجزء من برنامجنا الاوسع لاصلاح الاقتصاد وتنويع الايرادات".
وقال علاوي في تغريدة على "تويتر": "اكدت بعد استلامي مهامي، ان هذه الحكومة لن تتوانى عن التصدي للفساد في الكمارك العراقية".
واضاف "نحن ماضون بتطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات كجزء من برنامجنا الاوسع لاصلاح الاقتصاد وتنويع الايرادات".