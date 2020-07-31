وزير الداخلية يكشف عن المتورطين في أعمال العنف ضد المتظاهرين بساحة التحرير

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي عن المتسببين باعمال العنف وسقوط شهيدين من المتظاهرين في ساحة التحرير مؤخرا .
وقال الغانمي في مؤتمر صحفي لاعلان نتائج التحقيق الخاصة بالاحداث :" ان شهيدين سقطا نتيجة استخدام بنادق الصيد بشكل شخصي من قبل ضابطين برتبة رائد وملازم ، ومنتسب ، وان الرائد احمد سلام خضير اعترف صراحة باستخدامه سلاحه الشخصي / بندقية الصيد / ".
واضاف انه :" اجري التحقيق مع الملازم حسين جبار الذي اعترف باستخدامه بندقية صيد بمواجهة المتظاهرين وتم تصديق اقوالهم امام القاضي المختص".
وتابع الغانمي:" قرر القاضي توقيفهم وفق المادة 406 / اولا من قانون العقوبات ولازالت التحقيقات مستمرة لاحالتهم الى المحكمة المختصة ، و قررنا تشكيل مجلس تحقيقي بعد الكشف عن استخدام الشرطة الاتحادية الرصاص الحي في الهواء خلافا لامر رئيس الوزراء".
ودعا المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية والاجهزة الامنية لحماية المتظاهرين.
وقال الغانمي في مؤتمر صحفي لاعلان نتائج التحقيق الخاصة بالاحداث :" ان شهيدين سقطا نتيجة استخدام بنادق الصيد بشكل شخصي من قبل ضابطين برتبة رائد وملازم ، ومنتسب ، وان الرائد احمد سلام خضير اعترف صراحة باستخدامه سلاحه الشخصي / بندقية الصيد / ".
واضاف انه :" اجري التحقيق مع الملازم حسين جبار الذي اعترف باستخدامه بندقية صيد بمواجهة المتظاهرين وتم تصديق اقوالهم امام القاضي المختص".
وتابع الغانمي:" قرر القاضي توقيفهم وفق المادة 406 / اولا من قانون العقوبات ولازالت التحقيقات مستمرة لاحالتهم الى المحكمة المختصة ، و قررنا تشكيل مجلس تحقيقي بعد الكشف عن استخدام الشرطة الاتحادية الرصاص الحي في الهواء خلافا لامر رئيس الوزراء".
ودعا المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية والاجهزة الامنية لحماية المتظاهرين.