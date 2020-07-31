وزير الداخلية يكشف عن المتورطين في أعمال العنف ضد المتظاهرين بساحة التحرير

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي عن المتسببين باعمال العنف وسقوط شهيدين من المتظاهرين في ساحة التحرير مؤخرا .



وقال الغانمي في مؤتمر صحفي لاعلان نتائج التحقيق الخاصة بالاحداث :" ان شهيدين سقطا نتيجة استخدام بنادق الصيد بشكل شخصي من قبل ضابطين برتبة رائد وملازم ، ومنتسب ، وان الرائد احمد سلام خضير اعترف صراحة باستخدامه سلاحه الشخصي / بندقية الصيد / ".



واضاف انه :" اجري التحقيق مع الملازم حسين جبار الذي اعترف باستخدامه بندقية صيد بمواجهة المتظاهرين وتم تصديق اقوالهم امام القاضي المختص".



وتابع الغانمي:" قرر القاضي توقيفهم وفق المادة 406 / اولا من قانون العقوبات ولازالت التحقيقات مستمرة لاحالتهم الى المحكمة المختصة ، و قررنا تشكيل مجلس تحقيقي بعد الكشف عن استخدام الشرطة الاتحادية الرصاص الحي في الهواء خلافا لامر رئيس الوزراء".



ودعا المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية والاجهزة الامنية لحماية المتظاهرين.