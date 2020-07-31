الكاظمي: سنمضي بإجراء الانتخابات المبكرة..وعلى البرلمان الإسراع في تشريع القانون

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ماضية في اجراء الانتخابات المبكرة.



وقال مكتب الكاظمي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، ، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا".



وأكد الكاظمي أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مشددا على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".



وحثّ الكاظمي "مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة".



من جانبه، قدّم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، "تقريراً عن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومستلزمات نجاحها".