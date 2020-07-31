الحلبوسي:لم يعد في وسع المواطن تحمل المزيد من التدهور..وعلى الجميع تحمل المسؤولية

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الشعب العراقي بحلول عيد الاضحى المبارك .



وقال الحلبوسي في تغريدة له : اتقدم لأبناء شعبنا بالتهنئة لحلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى الكريم أن يجعله عيد فرح وشفاء وطمأنينة، مدركا حجم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وتحديات الوباء التي حالت دون اكتمال هذه الفرحة ".



واكد الحلبوسي انه لم يعد في وسع المواطن تحمل المزيد من التدهور، وعلى الجميع تحمل المسؤولية لإصلاح الأوضاع، فالوقت لن يبق مفتوحا أمام صبر العراقيين.