بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 تموز 2020 11:21 ص

الكاظمي: ماضون بفتح تحقيق مع المتورطين بالدم العراقي بعد إعلان قوائم الشهداء

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المضي بفتح تحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد ان تم اعلان قوائم الشهداء.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول احداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة وفعلنا"، مبينا "اننا ماضون بفتح تحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد ان اعلنا قوائم الشهداء".

واضاف ان "قوى الامن البطلة هدفها حماية ارواح العراقيين، والمتجاوزين لايمثلون مؤسساتنا الامنية"، مشيرا الى ان "شعبنا هو ثورتنا ورصيدنا".
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