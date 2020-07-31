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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 10:49 ص

نائب: ملفات ساخنة بحاجة إلى مناقشة داخل مجلس النواب

مجلس النواب
أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن جائحة كورونا لا تعيق استمرار عمل البرلمان أو عقد جلسة جديدة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن هناك الكثير من المطالبات لهيئة رئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الكثير من المشاكل المالية والصحية وأزمة الكهرباء والتظاهرات.

وأضاف أن ملفات التعامل مع الإقليم وموارد الدولة في المنافذ الحدودية كلها ملفات ساخنة يبنغي على رئاسة البرلمان التوجه نحو عقد جلسة بعد العيد.

وبين أن الظروف مناسبة لعقد جلسة البرلمان وجائحة كورونا لن تقف عائقا امام عقدها، خاصة مع وجود القاعة الكبرى التي من الممكن ان تستأنف فيها الجلسات، كما تمارس دول العالم وبرلماناتها عملها الطبيعي في ظل فيروس كورونا.
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