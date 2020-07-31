نائب: مشكلة الكهرباء بالعراق تكمن في عدم وجود رؤية تخطيطية فنية

أكد النائب المستقل عباس يابر العطافي، أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بجميع مفاصل وزارة الكهرباء، وخاصة ما يتعلق بدوائر التوزيع، حيث أن المشكلة لا علاقة لها بالتعاقدات والشركات العاملة في مجال الطاقة.



وأضاف أن مشكلة الكهرباء تكمن في عدم وجود رؤية تخطيطية فنية لدى الوزارة، إضافة للاختناقات في محطات النقل وشبكات التوزيع.



وبين أن العوارض والانقطاع في الكهرباء يستمر لساعات، وهو ما يعانيه المواطن جراء المشاكل الحاصلة في شبكات التوزيع.



ولفت إلى أن العاملين في مجال الكهرباء بعضهم يعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تذمر كبير اتجاههم وعدم توفير الحماية الكافية لتلك الكوادر خلال عملها في فك الاختناقات ومعالجة العوارض في الشبكة.