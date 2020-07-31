بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 تموز 2020
آخر الأخبار
الصحة تسجل 3346 إصابة و70 حالة وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة إيران تسجل 2674 إصابة جديدة بكورونا و197 حالة وفاة قانوني: استخدام بنادق الصيد في التظاهرات ليس جديداً ويجب ان يكون التحقيق بأثر رجعي خبير قانوني عن الانتخابات المبكرة: الكاظمي لا يملك صلاحيات حل البرلمان التحالف الدولي: بقاء قواتنا بطلب من الحكومة العراقية ونشيد بتضحيات البیشمركة الساعدي: ملفات الفساد كثيرة جداً وأكبر من قدرات هيئة النزاهة مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة حقوق الانسان بالبصرة : الاوضاع اصبحت محرجة للغاية .. وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى العثور على صاروخ كاتيوشا معد للاطلاق في احدى مناطق بغداد ليث شبر: عيدنا الحقيقي هو تغيير النظام ومحاكمة طغمته الفاسدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 10:20 ص

كورونا عربيا.. ارتفاع الإصابات بالفايروس والعراق يسجل 121263 حتى الآن

كورونا عربيا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 17.356.186، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 673.414 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 10.836.249 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2936 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 68 شخصا، مؤكدة تماثل 2085 مصابا للشفاء.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص (18018) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 983335 )".

وأشارت الصحة، إلى أنه تم "تماثل هذا اليوم (2085) حالة شفاء في العراق، موضحة أن إجمالي حالات التعافي من الوباء بلغ  85546، فيما ارتفع حالات الإصابات إلى 121263، والراقدين الكلي 31046، الراقدين في العناية المركزة: 446، بينما بلغت حصيلة الوفيات بالوباء 4671.

وفي سوريا، قالت وزارة الصحة في بيان، إن خطر جائحة كورونا المستجد يتزايد في البلاد مع تسجيلها 717 إصابة في 10 محافظات بالتزامن مع مرور 6 أشهر على إعلان منظمة الصحة العالمية فاشية مرض كوفيد-19 كطارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً وإعلانها منذ يومين كأخطر حالة طوارئ صحية عالمية على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وأكدت الصحة السورية، أن الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات كالتباعد المكاني وتجنب التجمعات وأماكن الازدحام وارتداء الكمامات والانتباه بشكل خاص لكبار السن والمصابين بمشاكل قلبية ورئوية وبداء السكري وغيره من الأمراض المزمنة التي تضعف المناعة.

وأشارت الصحة السورية، إلى أنها لا تملك الإمكانات في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسحات عامة في المحافظات ما يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1191 إصابة.

وقالت الوزارة الأردنية، في بيان، إن الحالات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، وحالتين في العاصمة الأردنية "عمان".

وأشارت الصحة الأردنية، إلى تسجيل 23 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1089 حالة.

وسجلت السلطات اللبنانية، اليوم، 129 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 118 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و11 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 4331 إصابةً، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7112 فحص "بي سي آر" PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 57.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

بعد إعلان المتورطين بواقعة ’ساحة الطيران’.. هل ينجح الكاظمي في كشف قتلة المحتجين ؟ .. مراقبون يجيبون 31 تموز 2020 02:08 م

620201412333793367874

تقرير: النظام الإيراني يجند عناصر أمنية شديدة التطرف لقمع الحراك في الجامعات 31 تموز 2020 02:03 م

النفط

رشاوى النفط .. فضائح كبرى تلاحق العراق والمكسيك 31 تموز 2020 01:43 م

راشد الغنوشي

بعد انكسارها الموجع.. ماهي خطة النهضة الإخوانية للانتقام من المعارضة بتونس؟ 31 تموز 2020 01:33 م

الكاظمي والانتخابات

حل البرلمان أمل حكومة الكاظمي في إجراء انتخابات مبكرة.. ومراقبون: تصطدم بعقبات صعبة 31 تموز 2020 01:02 م

safe_image

«معركة مال قطر الحرام ».. اتهامات بالعمالة والجاسوسية تفضح تنظيم الإخوان الإرهابي 31 تموز 2020 12:37 م

ترامب

تأجيل الإنتخابات الأمريكية .. مقترح رئاسي جديد لتفادي «التزوير وكورونا» 31 تموز 2020 12:25 م

الكاظمي والهاشمي

صحيفة أمريكية: الميليشيا التي اغتالت الهاشمي أكبر من أن يقترب منها أحد.. وبعض مساعدي الكاظمي فروا للخارج 31 تموز 2020 10:10 ص

التعليقات