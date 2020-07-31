كورونا عربيا.. ارتفاع الإصابات بالفايروس والعراق يسجل 121263 حتى الآن

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 17.356.186، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 673.414 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 10.836.249 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2936 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 68 شخصا، مؤكدة تماثل 2085 مصابا للشفاء.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص (18018) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 983335 )".

وأشارت الصحة، إلى أنه تم "تماثل هذا اليوم (2085) حالة شفاء في العراق، موضحة أن إجمالي حالات التعافي من الوباء بلغ 85546، فيما ارتفع حالات الإصابات إلى 121263، والراقدين الكلي 31046، الراقدين في العناية المركزة: 446، بينما بلغت حصيلة الوفيات بالوباء 4671.

وفي سوريا، قالت وزارة الصحة في بيان، إن خطر جائحة كورونا المستجد يتزايد في البلاد مع تسجيلها 717 إصابة في 10 محافظات بالتزامن مع مرور 6 أشهر على إعلان منظمة الصحة العالمية فاشية مرض كوفيد-19 كطارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً وإعلانها منذ يومين كأخطر حالة طوارئ صحية عالمية على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وأكدت الصحة السورية، أن الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات كالتباعد المكاني وتجنب التجمعات وأماكن الازدحام وارتداء الكمامات والانتباه بشكل خاص لكبار السن والمصابين بمشاكل قلبية ورئوية وبداء السكري وغيره من الأمراض المزمنة التي تضعف المناعة.

وأشارت الصحة السورية، إلى أنها لا تملك الإمكانات في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسحات عامة في المحافظات ما يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1191 إصابة.



وقالت الوزارة الأردنية، في بيان، إن الحالات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، وحالتين في العاصمة الأردنية "عمان".



وأشارت الصحة الأردنية، إلى تسجيل 23 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1089 حالة.

وسجلت السلطات اللبنانية، اليوم، 129 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 118 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و11 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 4331 إصابةً، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7112 فحص "بي سي آر" PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 57.