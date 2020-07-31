واشنطن توسع عقوباتها على إيران.. وتستهدف الحرس الثوري و22 مادة تستخدم في البرامج النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن واشنطن قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران.



وأضاف بومبيو، أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني.



ووصف بومبيو ذلك بأنه "توسع كبير" للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.



وأضاف بومبيو: "بموجب نفس أحكام القانون، أواصل تأكيدي على أن الحرس الثوري الإسلامي يسيطر على قطاع البناء في إيران".



وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "ما تزال شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري الإيراني والعديد من الشركات التابعة له تخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة لأنها شاركت بشكل مباشر في بناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو".



وقال بومبيو إنه "نتيجة لهذا القرار الذي اتخذه الحرس الثوري الإيراني، فإن أي نقل عن العلم لمواد معينة، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، من وإلى إيران لاستخدامها فيما يتعلق بقطاع البناء في إيران يظل خاضعًا للعقوبات ".



وفي 8 مايو أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُوقع بين إيران والدول الكبرى في مارس/أذار 2015.



ومنذ مغادرة أمريكا للاتفاق، فرض ترامب عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.



كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.



وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة قبل بضعة أقل من 3 شهور على انتهاء العمل بقرار حظر الأمم المتحدة بيع الأسلحة التقليدية لإيران (في 18 أكتوبر تشرين الأول المقبل)، بموجب قرار صدر في 2015.



وبينما تريد أمريكا ودول أوروبية تمديد القرار، تسعى روسيا والصين، وهما دولتان من الدول الخمس الدائمة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أن ينته العمل به.

