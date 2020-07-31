بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 تموز 2020
آخر الأخبار
الصحة تسجل 3346 إصابة و70 حالة وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة إيران تسجل 2674 إصابة جديدة بكورونا و197 حالة وفاة قانوني: استخدام بنادق الصيد في التظاهرات ليس جديداً ويجب ان يكون التحقيق بأثر رجعي خبير قانوني عن الانتخابات المبكرة: الكاظمي لا يملك صلاحيات حل البرلمان التحالف الدولي: بقاء قواتنا بطلب من الحكومة العراقية ونشيد بتضحيات البیشمركة الساعدي: ملفات الفساد كثيرة جداً وأكبر من قدرات هيئة النزاهة مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة حقوق الانسان بالبصرة : الاوضاع اصبحت محرجة للغاية .. وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول الاخرى العثور على صاروخ كاتيوشا معد للاطلاق في احدى مناطق بغداد ليث شبر: عيدنا الحقيقي هو تغيير النظام ومحاكمة طغمته الفاسدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 09:52 ص

واشنطن توسع عقوباتها على إيران.. وتستهدف الحرس الثوري و22 مادة تستخدم في البرامج النووية

العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن واشنطن قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران. 

وأضاف بومبيو، أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني. 

ووصف بومبيو ذلك بأنه "توسع كبير" للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء. 

وأضاف بومبيو: "بموجب نفس أحكام القانون، أواصل تأكيدي على أن الحرس الثوري الإسلامي يسيطر على قطاع البناء في إيران". 

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "ما تزال شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري الإيراني والعديد من الشركات التابعة له تخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة لأنها شاركت بشكل مباشر في بناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو". 

وقال بومبيو إنه "نتيجة لهذا القرار الذي اتخذه الحرس الثوري الإيراني، فإن أي نقل عن العلم لمواد معينة، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، من وإلى إيران لاستخدامها فيما يتعلق بقطاع البناء في إيران يظل خاضعًا للعقوبات ". 

وفي 8 مايو أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُوقع بين إيران والدول الكبرى في مارس/أذار 2015. 

ومنذ مغادرة أمريكا للاتفاق، فرض ترامب عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي. 

كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري. 

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة قبل بضعة أقل من 3 شهور على انتهاء العمل بقرار حظر الأمم المتحدة بيع الأسلحة التقليدية لإيران (في 18 أكتوبر تشرين الأول المقبل)، بموجب قرار صدر في 2015. 

وبينما تريد أمريكا ودول أوروبية تمديد القرار، تسعى روسيا والصين، وهما دولتان من الدول الخمس الدائمة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أن ينته العمل به. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

بعد إعلان المتورطين بواقعة ’ساحة الطيران’.. هل ينجح الكاظمي في كشف قتلة المحتجين ؟ .. مراقبون يجيبون 31 تموز 2020 02:08 م

620201412333793367874

تقرير: النظام الإيراني يجند عناصر أمنية شديدة التطرف لقمع الحراك في الجامعات 31 تموز 2020 02:03 م

النفط

رشاوى النفط .. فضائح كبرى تلاحق العراق والمكسيك 31 تموز 2020 01:43 م

راشد الغنوشي

بعد انكسارها الموجع.. ماهي خطة النهضة الإخوانية للانتقام من المعارضة بتونس؟ 31 تموز 2020 01:33 م

الكاظمي والانتخابات

حل البرلمان أمل حكومة الكاظمي في إجراء انتخابات مبكرة.. ومراقبون: تصطدم بعقبات صعبة 31 تموز 2020 01:02 م

safe_image

«معركة مال قطر الحرام ».. اتهامات بالعمالة والجاسوسية تفضح تنظيم الإخوان الإرهابي 31 تموز 2020 12:37 م

ترامب

تأجيل الإنتخابات الأمريكية .. مقترح رئاسي جديد لتفادي «التزوير وكورونا» 31 تموز 2020 12:25 م

كورونا عربيا

كورونا عربيا.. ارتفاع الإصابات بالفايروس والعراق يسجل 121263 حتى الآن 31 تموز 2020 10:20 ص

التعليقات