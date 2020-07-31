بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 تموز 2020 09:42 ص

الحجاج يرمون جمرة العقبة بعد أدائهم "الركن الأعظم"

جمرة العقبة
بدأ حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك بعد وقوفهم الخميس، على صعيد عرفات، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

ووقف الحجاج في صعيد عرفات وسط أجواء معتدلة مع زخات المطر التي هطلت على المشاعر المقدسة.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن "نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة".

وقال بنتن، إن "الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة".

ويبدأ الحجاج، الجمعة، رمي جمرة العقبة، بعد مبيتهم في مزدلفة التي وصلوها بعد مغيب شمس أمس الخميس، حيث سيتبع رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة في الحرم المكي، ثم ينحرون ويذبحون الأضاحي.
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