اعتقال ثمانية إرهابيين في كركوك وثلاثة آخرين بالأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اعتقال ثمانية إرهابيين في محافظة كركوك، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، إن مفارزها ألقت القبض على 8 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وذكرت أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ومشاركتهم في عدة عمليات ضد القوات الأمنية.



من جهته، قال إعلام جهاز الأمن الوطني في بيان، إنه قوة أمنية اعتقلت ثلاثة عناصر مما يسمى بديوان الجند التابع لولاية الأنبار، صادرة بحقهم مذكرات قبض بموجب قانون الإرهاب.