الإرهاب الإيراني يرث الفقر.. مليار دولار تضيع في الهواء وعملة طهران في الحضيض

مراقبون: طهران على أبواب الجوع رغم محاولات مضنية من نظام خامنئي للبقاء



محاولات مضنية يقوم بها النظام الإرهابي في إيران لإعادة الاقتصاد الى سابق عهده. وانتشال العملة الايرانية من ترديها وانهيارها. لكن بلا جدوى. بعدما استطاعت العقوبات الأمريكية أن تنسف أسس ودعائم الاقتصاد الإيراني وكله بسبب إرهاب خامنئي.

وخلال الفترة الأخيرة، ورغم قيام البنك المركزي الإيراني بضخ نحو مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي، فإن سعر الدولار من حوالي 26 ألف تومان في بداية الأسبوع إلى حوالي 21 ألف تومان في نهايته، قبل ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى هذا الأسبوع. ووفقاً لمواقع صرف العملة في إيران، فقد ارتفع سعر الدولار إلى 23 ألفاً 530 تومان (235 ألفاً و300 ريال) في السوق الإيرانية المفتوحة

وكان سعر الدولار حتى أواخر مارس الماضي، بحوالي 16000 تومان، ثم في بداية يوليو الجاري ارتفع إلى 18000 تومان، وارتفع قبل حوالي أسبوعين إلى حوالي 21000 تومان.

وضخ البنك المركزي ما مجموعه حوالي مليار دولار في السوق أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي بعد ارتفاع سريع في سعر الصرف والانتقادات المتزايدة، لكن مع هذا يشهد التومان انهيارا متصاعداً مرة أخرى. كما ارتفع سعر مسكوكة الذهب الإيرانية "بهار آزادي" مرة أخرى بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 ألف تومان، ووصلت إلى 10 ملايين و700 ألف تومان.

وأعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي مؤخراً عن ضخ 280 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

وخلال هذه الفترة، كان ميزان التجارة الخارجية لإيران دائمًا إيجابيًا وكان بإمكان الحكومة أن تمنع بشكل مصطنع انخفاض قيمة الريال عن طريق ضخ العملة، لكن التقارير تشير إلى أنه للمرة الأولى، أصبح ميزان التجارة الخارجية لإيران سلبياً وأن البلاد تواجه نقصاً في العملة. وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأميركية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019. بالإضافة إلى ذلك، قامت واشنطن بفرض حظر غير مسبوق على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي كانت مصدر الدخل الوحيد المتبقي لإيران.

من جهة أخرى، أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال حوالي عشرين تاجراً وذلك في إطار الحملة التي تشنها الحكومة الإيرانية بهدف السيطرة على انهيار العملة. وقال المدعي العام في طهران إن ما وصفهم بـ "العابثين بسوق العملة الصعبة" أحيلوا إلى التحقيقات بتهمة "التلاعب في السوق". وبالإضافة إلى سماسرة العملة الصعبة، تتهم الحكومة الإيرانية، التجار والمستوردين والمصدرين بعدم إعادة العملة الصعبة التي حصل عليها بسعر حكومي مدعوم إلى السوق والتي تقدر بحوالي 25 مليار يورو.

في نفس السياق، بات الفقر المتصاعد، حكاية مألوفة بين الإيرانيين الذين أقبلوا على شراء العملة الأمريكية لحماية مدخراتهم، من أزمة العملة الطاحنة في البلاد التي عصفت بالريال أمام الدولار.

وبحسب "رويترز"، تسبب انهيار العملة في تآكل الاحتياطيات الحكومية، فيما أصابت الأزمة التجارة بالشلل وتنذر بانفجار التضخم وارتفاع الفقر والإضرابات بما فيها مصانع حكومية غير قادرة على دفع الرواتب.

وسجلت العملة الإيرانية تراجعا كبيرا في قيمتها لتبلغ أضعف مستوى لها أمام الدولار، إذ إن هبوط العملة لم يجعل الحياة أكثر تكلفة فحسب، بل إنه يضعف قدرة إيران على تنشيط الاقتصاد الذي أرهقته عقوبات أمريكية وفيروس كورونا المستجد.

وأوضح موقع بونباست دوت كوم، أن الدولار كان معروضا للبيع بسعر 215 ألف ريال يوم الإثنين مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال. وأرغم هبوط العملة في الأسابيع الأخيرة البنك المركزي على التحرك وضخ ملايين الدولارات في السوق لتحقيق استقرار الريال. ووصف عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي هذا التدخل بأنه قرار "محدد الهدف"، على حد قوله.

وزعم أن البنك لديه احتياطيات من النقد الأجنبي دون أن يكشف عن حجمها، غير أن اقتصاديين قالوا إن العجز في ميزان المعاملات الجارية والموازنة بفعل الأزمة الاقتصادية قد يتطلب السحب من هذه الاحتياطيات، الأمر الذي يضعف قدرة إيران على الحد من التضخم المتفشي.

وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي "لديهم احتياطيات محدودة من النقد الأجنبي متاحة لضخها في السوق ولن يتمكنوا من احتواء انخفاض آخر في قيمة العملة في وجود العقوبات الأمريكية والعزلة عن المجتمع الدولي".

وفقد الريال ما يقرب من 70 في المائة من قيمته في أعقاب الانسحاب الأمريكي في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست قوى عالمية وإعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وقال خبراء إن العقوبات الأمريكية على إيران كسرت عظام الاقتصاد الإيراني تماما والسبب إرهابه الممتد عبر القارات

أ.ي