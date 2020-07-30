العراقيون للكاظمي: قدم قتلة المتظاهرين الحقيقيين للمحاكمة ولا مداراة على أحد ولا تخاف الميليشيات

مراقبون: قيادات أمنية خاضت في دماء المتظاهرين ولكن قبلها قامت الميليشيات بالجريمة الأكبر



طالب عراقيون مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، بتقديم قتلة المتظاهرين الحقيقيين إلى المحاكمة. وقالوا له لاتخاف الميليشيات ولا تخاف الاقتراب منها. فهى عصابات اجرامية وخاضت في دماء العراقيين وتقوض حكمك وتقوض البلد بكاملها. وجاء هذا ردا بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة. وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا. وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشدداً على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. وحثّ رئيس الوزراء، مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة. وماضية في تقديم كافة المتورطين في الدم العراقي.

من جانبه قدّم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان خلف، تقريراً عن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومستلزمات نجاحها، بحسب البيان.

في نفس السياق، تمت إحالة 8 من رجال حفظ النظام للقضاء على خلفية قتل متظاهرين، حيث وجهت أجهزة الأمن لثلاثة من بينهم اتهامات بقتل محتجين عراقيين كما تم ضبط أسلحة بحوزة المتهمين. وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية، مقتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير أثناء مظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خرجت في عدة مدن عراقية بما فيها العاصمة بغداد، وسط تصاعد الاتهامات للميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف وراء استهداف المتظاهرين والناشطين.

وكان قد علق خبراء أمنيون، على البيان الصادر، عن وزارة الداخلية، يوم أمس وقالت فيه، إنها بريئة من دم المتظاهرين وهناك مجموعات إجرامية تقوم بافتعال المواجهات مع المتظاهرين وتقوم بقتلهم. بتأكيدهم أن هذه الأعمال الإجرامية لن تخرج عن ميلشيات الصدر، المسماة بميليشيا "القبعات الزرقاء" وقد خاضت من قبل في دماء المتظاهرين ونزلت ساحة التحرير وتعرف دروب الدخول والخروج والاختباء. وتتعاون معها أو تقوم بمفردها بهذا العمل الإجرامي، كتائب حزب الله العراق، وهى التي تدهس العاصمة خلال الفترة الأخيرة وتقوم بإطلاق الصواريخ واغتالت هشام الهاشمي وغيره.

وجاءت الصدمة بعدما أحالت التحقيقات قيادات أمنية متورطة وبرأت كافة ميليشيات إيران رغم دورها الواضح في قتل المتظاهرين.

ا.ي