أمس وزارة الداخلية: مجموعات إجرامية قتلت المتظاهرين واليوم الميليشيات براءة.. عبث في العراق

مراقبون: هناك إخفاء للطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين وأين المجموعات الإجرامية التي تحدث عنها الكاظمي



قبل ساعات خرج يحيى رسول، الناطق الاعلامي باسم الجيش، ليؤكد أن القوات ليس مسموحا لها أن تهاجم المتظاهرين أو تقتلهم وأن من يقتل المتظاهرين مجموعات إجرامية تم رصدها.

مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء كذلك، قال إنه سيفتح تحقيقا في قضية قتل اثنين من المتظاهرين في ساحة الطيران وإصابة العشرات، وأنهم رصدوا مجموعات إجرامية تقتل المتظاهرين. كان هذا منذ ساعات معلنا أمام الجميع.

لكن عند إعلان نتائج التحقيقات لم تظهر المجموعات الإجرامية وتم تحميل عناصر الداخلية المسؤولية برمتها.



مراقبون قالوا إنه بالرغم من توجيه الاتهام لاثنين من الضباط، لكن المؤكد أنه تمت المداراة على الميليشيات أو العصابات الإجرامية على حد قول الكاظمي التي قتلت المتظاهرين.. وهناك عبث.

من جانبه أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، مقتل إثنين من المتظاهرين في ساحة الطيران ببغداد برصاص بنادق صيد من قبل قوات أمنية، خلال احتجاج يوم الإثنين الماضي ال٢٧ من الشهر الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للغانمي لإعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران. وقال الغانمي، إن نتائج التحقيق اعتمد سير التحقيق وتقارير الطب العدلي، واكدت ان الشهيدين تم استخدام ضدهما بنادق الصيد-الصجم- والتي أدت إلى مقتلهما، عبر ضابطين بشكل شخصي. وأضاف أن قاضي التحقيق قرر ايقاف المنتسبين المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين

وتشهد ساحة التحرير والمنطقة المحيطة بها وصولاً إلى ساحة الطيران احتجاجات ضد سوء الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، وتخللتها أعمال عنف.



في نفس السياق، كشفت مصادر أمنية "للعربية نت" عن إحالة 8 من رجال حفظ النظام للقضاء على خلفية قتل متظاهرين، حيث وجهت أجهزة الأمن لثلاثة من بينهم اتهامات بقتل محتجين عراقيين كما تم ضبط أسلحة بحوزة المتهمين. وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية، مقتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير أثناء مظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خرجت في عدة مدن عراقية بما فيها العاصمة بغداد، وسط تصاعد الاتهامات للميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف وراء استهداف المتظاهرين والناشطين.

وكانت الحكومة السابقة، برئاسة "عادل عبد المهدي"، قد أعلنت قبل استقالتها عن مقتل أكثر من 550 متظاهرا، متهمة طرفا ثالثا باستهداف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، لتأجيج التوتر الأمني وضرب استقرار البلاد. وسبق "للكاظمي" أن عقد اجتماعاً مغلقاً مع كل من رئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس مكافحة الإرهاب، مطالباً بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وتلبية مطالب المحتجين، التي وصفها بـ "المشروعة".

المداراة على الميليشيات هو عنوان التحقيق الحالي، وهناك لعب قذر داخل العراق وضغوط قصوى من جانب عصابات إرهابية

أ.ي