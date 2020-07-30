الصحة: توجيه وزاري بدعم مستشفيات العراق وتجهيزها بحاضنات الأطفال

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن صدور توجيه من وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي بدعم مستشفيات العراق وتجهيزها بحاضنات اطفال حديثي الولادة ومن مناشئ عالمية.

وذكرت في بيان لها ان هذا المنجز مهم جدا في تاريخ الوزارة حيث لم تجهز مستشفيات العراق بهذه الحاضنات منذ عام 2012 وان دخولها لمستشفيات العراق سوف يمثل طفرة بنوعية الخدمات الطبية المقدمة لفئة الاطفال حديثي الولادة وخصوصا الاطفال الخدج.









