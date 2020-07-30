الدهلكي : أيادي آثمة نفذت أعمال تخريبية لإيقاف التحقيق في ملف الكهرباء

حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الخميس، من “كارثة” بيئية وصحية ستلحق بالمحافظة في حال عدم وجود تحرك حكومي “فوري” لإيجاد حلول آنية لواقع الخدمات، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى متابعة ملف المحافظة الخدمي بشكل شخصي وإرسال فريق مختص من مكتبه للاطلاع على الوضع.





وقال الدهلكي في بيان له، إن “محافظة ديالى تعيش هذه الأيام وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار كورونا واحدا من أخطر كوابيسها وربما لا يقل خطورة وصعوبة عن سطوة الإرهاب والمجاميع الإجرامية”، مبينا أن “الكهرباء معدومة بشكل شبه كامل إضافة إلى أن مياه الشرب أصبحت أمراً نادر الوجود واتجهت الناس إلى حفر الآبار وشراء الماء بأسعار باهظة للبحث عن مياه تقيها حر الصيف اللاهب”.





وأضاف أن “الوضع الحالي بالمحافظة مع استمرار انتشار وباء كورونا، وتوجه الناس إلى مياه غير صحية لإنقاذ أنفسهم من حالة الجفاف ينذر بكارثة صحية وإنسانية ستكون الحكومة الاتحادية هي المسؤول الأول عنها أمام الله والقانون، بحال لم تتحرك بشكل سريع لإنقاذ أهلها من هذه الكارثة”.

ودعا الدهلكي الحكومة المحلية، إلى “التحرك السريع والتنسيق مع المركز لإيجاد حلول آنية سريعة تمهيدا لوضع حلول إستراتيجية مستقبلا لمنع تكرار هذه الأوضوع المؤسفة”، مطالباً في الوقت ذاته الكاظمي بـ”متابعة ملف المحافظة الخدمي بشكل شخصي وإرسال فريق مختص من مكتبه للاطلاع على وضعها بعد أن انعدمت فيها الخدمات الأساسية وخاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء”.