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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 04:02 م

مستشار الكاظمي : سنعلن عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين

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افاد هشام داود مستشار رئيس الوزراء، الخميس، انه سيتم الكشف عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين بعد اكمال نتائج لجنة تقصي الحقائق.  

وذكر داود في مؤتمر صحفي  ، ان “الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات شهداء، ووجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات”.  

واضاف داود ان “الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات”، مبينا ان “التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب”.  

واشار الى انه “بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين”، موضحاً ان “مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة تشرين وحتى الآن بلغ قرابة ال٥٠٠ شهيد من المدنيين والعسكريين”.  

وتابع مستشار رئيس الوزراء الى ان “هدفنا دولة قانون ذات هيبة، ونحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب”، لافتاً الى ان “الحكومة ستراعي الحالات الإنسانية لذوي الشهداء”. 
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