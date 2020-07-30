نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي

حذر النائب عن كتلة ائتلاف النصر رياض التميمي ، من الفساد واستغلال المناصب الادارية والنيابية في تمرير المخططات الفاشلة، التي يسعى البعض/لم يسمه/ من خلالها لتدمير قطاع التعليم في العراق لمصالحه الشخصية الضيقة.



واشار التميمي في بيان صحفي الى ، محاولات الضغط المنظم الذي تشنه بعض الشخصيات او الجهات تجاه وزير التعليم العالي في الحكومة العراقية ، مبينا ان " الوزير رفض الانصياع لضغوطات معينة يتم بموجبها منح مناصب مهمة على الصعيد الاكاديمي لشخصيات مقابل المال، حيث اتجه لاختيار شخصيات لديها الامكانيات الاكاديمية لرئاسة بعض الجامعات الحكومية في البلاد " .



واضاف ، ، ان " ذلك سمح لبعض الشخصيات والجهات لفتح النار على الوزير والوزارة واستهدافه بشكل مباشر، بأحاديث ودعاوى واهية "، مؤكدا رفض تلك الضغوط وتشويه السمعة التي يتعرض لها وزير التعليم.