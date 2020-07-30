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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 02:30 م

عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية

عالية نصيف

كشفت النائبة عالية نصيف عن ملف فساد (س.چ) الذي كان سبباً في تمرير العديد من العقود في وزارة الكهرباء مع شركات وهمية بملايين الدولارات .

وقالت في بيان:" إن (س.چ) المتعدد الجنسيات تم المجيء به إلى مكتب المفتش العام سابقاً لغرض التحري عن الشركات التي تتعاقد معها وزارة الكهرباء بسبب كثرة التعاقد مع شركات وهمية بملايين الدولارات، ولكونه يمتلك أكثر من جنسية وبإمكانه السفر إلى أي دولة بسهولة بهدف التأكد والتحقق من كون الشركات المحالة إليها العقود وهمية ام حقيقية، وبمرور الزمن صار له القول الفصل في التعاقد أو عدم التعاقد مع الشركات الموصى لها بالإحالة، وبعد مدة عمل (س.چ) في دائرة الاستثمارات، وتم التعاقد معه بأربعمائة الف دولار سنويا ليستمر بالتحري، ثم قاموا بشراء ذمته وبدأ يساوم الشركات بنفسه ويأخذ مبالغ طائلة مقابل تقديم تقرير إيجابي ".

 واضافت :" ان حيتان الفساد في الوزارة شعروا بسعادة غامرة، ففي حال وجود أية شبهات فساد على أي عقد يقولون (نحن لاعلاقة لنا بالقضية لأن تقرير (س.چ) ايجابي) ، وبقي (س.چ) ثلاث سنوات في دائرة الاستثمارات، وبما ان العصابة نفسها مسيطرة على لجنة الطاقة بقيادة الاخطبوط (ر.ح) فأخذوه ليكون بقربهم في اللجنة، وعندما تم استبعاده تم تقديم طلب إعادته الى لجنة الطاقة ".

وتابعت :" نضع هذه القضية أيضا بين يدي رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء ليطلعوا على ما فعله الفاسدون والمخربون بقطاع الكهرباء طيلة سبعة عشر عاماً، ونأمل أن يتم اتخاذ اللازم وإحالة الفاسدين إلى المحاكم المختصة ".

وطالبت نصيف وزير الكهرباء بتنظيف الوزارة من أفراد هذه العصابة ومن ضمنهم (س.چ) ، داعية رئيس الوزراء إلى " التمسك بقراره بطرد عصابة الطاقة من اللجان الوزارية ".

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