نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه

اكد النائب السابق عن محافظة واسط احمد صلال البدري ، ، أن المحافظة تعيش ظرفا حساسا منذ بداية التظاهرات ولغاية يومنا هذا بسبب تشبث المحافظ ونائبيه بالمنصب، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل الفوري لاقالته.



وقال البدري إن “مطالب المتظاهرين واضحة وهي تنحي المحافظ ونائبيه”، مبينا أن “الكتلة التي ينتمي لها المحافظ لا تعي خطورة الموقف داخل واسط”.



وأضاف أن “الدوائر الحكومية داخل المحافظة شبه معطلة”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “التدخل الفوري لاقالة المحافظ ونائبيه”.





وحذر البدري من “ ان استمرار المحافظ في عمله سيعقد المشهد أكثر مما هو عليه الآن.





