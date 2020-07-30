بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا مشعان الجبوري يتهم إيران يتحريك وكلائها لإزعاج الكاظمي ومنع الإصلاحات الكربولي يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع التقارير الاستقصائية للصحف العالمية للوصول الى المليارات المنهوبة محلل: لا تطالبوا بإخراج القوات الأميركية إلا حين يصبح العراق قوياً وذو سيادة نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 01:15 م

الثوب الأغلى.. تاريخ صناعة كسوة الكعبة

e708dc1c-573b-4c20-a18c-3f36611882f0
ما أن يتم الإعلان عن تبديل كسوة الكعبة، يبدأ المسلمون في تنسم عبق الحج، الذي تتوق إليه ملايين الأفئدة من مختلف أنحاء العالم.
وتفاخر المملكة العربية السعودية بصناعة كسوة الكعبة المشرفة والإشراف على تغييرها سنويا.
وبدأ الاهتمام بالأمر منذ أمر الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة بجوار المسجد الحرام في "أجياد" في العام 1346هـ الموافق1927م.

وكانت هذه الدار أول مؤسسة خُصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة في المملكة, قبل أن ينتقل مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى حي "جرول" في العام 1383هـ الموافق 1963م، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي العام 1385هـ الموافق1965م، صُنعت أول كسوة للكعبة المشرفة بتدخل الآلات.
وفي العام 1392هـ الموافق 1972م، أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمرا بإنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود".

وقد بدأ العمل في المصنع الجديد في حي أم الجود في عام 1397هـ الموافق 1976م بأقسام تصنيع متكاملة. 
أما في عام 1414هـ الموافق 1995م، فانتقل الإشراف على مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود" من وزارة الحج والأوقاف إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحرصا من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  على تطوير العمل وإنجازه بشكل أفضل، أمر بإطلاق اسم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام 1438هـ الموافق 2016م.

وتصف الوكالة السعودية في تقريرها كسوة الكعبة المشرفة بأنها "الثوب الأغلى على مر العصور"، الذي تحرص المملكة على إخراجه بأفضل حُلّة كل عام.
إقرأ ايضا
iraq-daesh

نجاح لقاح امريكي ضد كورونا بعد تجربته على القردة 29 تموز 2020 03:59 م

safe_image

مع انتشار كورونا .. تعرف على أفضل طريقة لإزالة السموم من الرئة خلال يوم واحد 29 تموز 2020 01:34 م

البرازيلي آرثر ميلو

البرازيلي آرثر ميلو يرفض الالتحاق بتدريبات فريقه برشلونة 28 تموز 2020 03:27 م

وليد جنبلاط

جنبلاط: من يسمع أخبار العراق يرى بعضا من الشبه مع الحالة التي يعيشها لبنان 28 تموز 2020 01:32 م

ميسي

رئيس برشلونة: ميسي سيوقع عقدا جديدا مع النادي 27 تموز 2020 12:29 م

صباح الهلالي

وفاة الشاعر والفنان العراقي صباح الهلالي بعد صراع مع المرض 27 تموز 2020 12:25 م

يوفنتوس

يوفنتوس يتوج بلقب الكالتشيو للمرة التاسعة على التوالي بفوزه على سامبدوريا بثنائية 27 تموز 2020 10:06 ص

ابراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يضع شرطا مقابل البقاء بصفوف فريق آيه سي ميلان الإيطالي 25 تموز 2020 04:28 م

التعليقات