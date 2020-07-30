نائبة تونسية تكشف ألاعيب جماعة الإخوان غلإرهابية لإنقاذ الغنوشي

اتهمت نائبة تونسية عن كتلة الإصلاح، حركة النهضة بممارسة الضغوط على بعض النواب للعدول عن التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشة الغنوشي.

جاء ذلك على لسان نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح (15مقعدا) في تصريحات على هامش انطلاق جلسة التصويت.



وقالت العماري إن "حركة النهضة (فرع جماعة الإخوان في تونس) تواصل إلى حد اليوم ضغوطاتها غير قانونية على النواب للعدول عن سحب الثقة من الغنوشي".

وأشارت إلى وجود خروقات يرتكبها عدد من مستشاري الغنوشي لإرباك سير التصويت من خلال تعطيل مساره ومحاولة إدخال البلبلة في صفوف الجلسة العامة.

وأكدت أن "رئيس البرلمان ارتكب أخطاء جسيمة تبرر تكثيف المعارضة ضده من كل الاتجاهات الفكرية والسياسي".

وانطلقت اليوم الخميس، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، على خلفية تورطه في التخابر وخدمة أجندات خارجية مشبوهة.



