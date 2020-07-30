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الخميس, 30 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 01:07 م

أسعار الذهب تتراجع بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بدعم الاقتصاد

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 تراجعت أسعار الذهب، الخميس، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا مما دعم الإقبال على المخاطرة.
في المقابل يقول محللون إن المعدن الأصفر يواجه مقاومة في الأمد القصير لاختراق المستوى النفسي البالغ ألفي دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1957.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1950.60 دولار.
وقفز الذهب أمس الأربعاء بعد أن تعهد المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر في الوقت الذي يثبط فيه الارتفاع السريع للإصابات بفيروس كورونا الآمال في انتعاش اقتصادي.
وقال باول إن التراجع الاقتصادي الحالي شديد وسيكون من الضروري تقديم دعم مالي ونقدي مستمر من أجل التعافي.
ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر عائدا .
وحد من تقدم الذهب ارتفاع الأسهم الآسيوية التي اقتدت بصعود وول ستريت.
ويشير محللون إلى أن الذهب ارتفع ما يزيد عن 28% منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.1% إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 921.76 دولار وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 2122.44 دولار.
وقال جيفري سيكا مؤسس سيركل سكويرد اولترناتف انفستمنتس "العوامل الأساسية للذهب لم تكن قط أفضل مما هي الآن". لكنه أضاف أن الذهب سيواجه مقاومة قرب المستوى النفسي المهم 2000 دولار.

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