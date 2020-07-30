اليمن.. مليشيات الإخوان تنتهك التهدئة في أبين رغم الإعلان عن آلية "تسريع اتفاق الرياض"

كشف المتحدث العسكري، باسم محور أبين، في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، عن خروقات جديدة للتهدئة في محافظة أبين، ارتكبتها مليشيات الإخوان، الأربعاء، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين المجلس والحكومة، بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية آلية تنفيذية لتسريع اتفاق الرياض.

وقال النقيب، في تغريدة له على تويتر، إنه ”منذ الصباح وحتى هذه الساعة، وهذه المليشيات تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بجبهة أبين“.

وأضاف: ”يبدو أن جهود المملكة التي تكللت بإعلان آلية للتسريع في تنفيذ اتفاق الرياض، تواجه جهودا تركية قطرية معاكسة تنفدها مليشيا الإخوان الارهابية للإسراع في إفشال الآلية في مهدها واتفاق الرياض برمته“.



وأكدت مصادر محلية بأبين، ، أن ”مليشيا الإخوان، قصفت مواقع تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في ضواحي منطقتي سلا والطرية، شمال شرق مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، بالسلاح الثقيل، على نحو متفرق من يوم الأربعاء“.

وقالت المصادر، إن ”قوات الانتقالي الجنوبي، ردت على مصادر هذه النيران من الجانب الحكومي، التي تأتي بعد ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق حول الآلية التنفيذية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض“.

وتنص الآلية الجديدة، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، على عدة نقاط تنفيذية، تتضمن ”استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وتخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن قرار الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته“.

واقترح التحالف العربي، الشهر الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في أبين وبقية المحافظات، وأعلنت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبولهما بذلك.