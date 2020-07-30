وصول الحجاج إلى مشعر عرفات وسط إجراءات مشددة

وصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس إلى مشعر عرفات قادمين من منى، لأداء ركن الحج الأعظم، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.



ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم كما يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا، ويمكثون في عرفة حتى غروب الشمس.

ووصل الحجاج إلى مسجد نمرة استعدادا لخطبة عرفة، وسط إجراءات التباعد الاحترازية، ومن المقرر أن يؤدوا فيه صلاتي الظهر والعصر.



وبعد قضاء اليوم على صعيد عرفات، سيتوجه الحجاج إلى مزدلفة، على بعد حوالي 9 كيلومترات غرب جبل عرفات،

وكان طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قد أعلن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات، وأداء شعائر الحج، مؤكدا فرض طوق أمني لضبط المخالفين.

ويعتبر يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، من أفضل أيام المسلمين، حيث يقف فيه الحجاج على جبل عرفة، وهو الركن الأعظم والأساسي في الحج، ويستمر حتى طلوع فجر أول أيام العيد.

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